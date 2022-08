Stagiair Gleb Syritsa meteen tweede bij eerste koers voor Astana: “Hou van de regen”

Opvallende naam in de uitslag van de Arctic Race of Norway donderdag. Gleb Syritsa eindigde als tweede in de openingsetappe, achter winnaar Axel Zingle. Voor de Russische renner van Astana Qazaqstan was het zijn eerste koers als stagiair bij de ploeg van Alexandre Vinokourov. “Kon wat energie sparen om fris te beginnen aan de finale.”

“Eerst en vooral wil ik mijn ploeg bedanken voor de goede ondersteuning tijdens deze etappe, vooral in het laatste deel van de eerste rit. Ik was in staat om wat energie te sparen en fris te blijven in de laatste 20 kilometer. De weersomstandigheden waren vrij zwaar, maar eerlijk gezegd hou ik van de regen. Ik voelde me dus echt goed vandaag”, vertelde Syritsa na afloop in het flashinterview.

“De laatste kilometer was zwaar, maar ik kon me goed positioneren voor de sprint en eindigde als tweede. Op dit soort korte klimmetjes kan ik meedoen voor een goed resultaat, maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ik nog veel kan verbeteren.”

Syritsa kon dit seizoen al tien keer winnen. De Russische renner deed dat in Spaanse wedstrijden van een lager niveau (onder andere 1.12.1- en 1.12.5-koersen). Vorig jaar werd hij met de Russische nationale selectie ook nog zesde op het WK ploegenachtervolging in het baanwielrennen.