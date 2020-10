Sprintzege Daniel McLay in Volta a Portugal vrijdag 2 oktober 2020 om 19:22

Daniel McLay heeft de vijfde etappe in de Volta a Portugal op zijn naam geschreven. De Brit van Arkéa-Samsic was na 176 kilometer de snelste sprinter in een rit van Oliveira do Hospital naar Águeda. Hij versloeg Leangel Linarez (Miranda-Morágua) en Riccardo Minali (Nippo-Delko One Provence).

Willie Smit werd op twee kilometer van de meet als laatste vluchter gegrepen, waarna de verwachte massasprint er kwam in Águeda. Arkéa-Samsic had er werk van gemaakt in dienst McLay en de Britse sprinter rondde het daarna vakkundig.

In het algemeen klassement blijft Amaro Antunes van W52-FC Porto aan de leiding. Ook in de zesde etappe van zaterdag naar Torres Vedras lijkt een massasprint onafwendbaar.