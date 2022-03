Sprintzege Caleb Ewan in derde etappe Tirreno-Adriatico, Olav Kooij derde

Caleb Ewan heeft in Terni de derde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. Na een etappe van 170 kilometer, die nog werd gekleurd door een demarrage van Tadej Pogačar en Julian Alaphilippe, was de kopman van Lotto Soudal de beste in de massasprint. Hij bleef Arnaud Démare en Olav Kooij voor. De leiderstrui blijft in handen van Filippo Ganna.

Een dag voor Taco van der Hoorn?

Taco van der Hoorn had weer een dag uitgekozen om in de ontsnapping te gaan. De Nederlandse rasaanvaller van Intermarché-Wanty-Gobert schoof mee in een vlucht met vijf Italianen: Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais, Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Mirco Maestri en Davide Bais (EOLO-Kometa). Zij kregen al snel zes minuten voorsprong van het peloton.

Davide Bais, die dus samen met zijn broer Mattia van voren reed, zat puur mee om zijn bergtrui te verdedigen. Hij won dan ook de eerste bergsprint na 35 kilometer en liet zich vervolgens uitzakken in het peloton, waar Alpecin-Fenix en BikeExchange-Jayco het tempo bepaalden. De sprintersploegen brachten het verschil al snel weer terug richting de twee minuten.

Pogačar pakt bonificatieseconden

Op vijftig kilometer van de meet schudde UAE Emirates op een ongecategoriseerde klim flink aan de boom. De achterstand op de kopgroep verdween als sneeuw voor de zon en zo kregen we op 46 kilometer van de finish een hergroepering. Een kleine twintig kilometer later bleek waarom: kopman Tadej Pogacar wilde bij de tussensprint drie bonificatieseconden pakken. UAE Emirates zette een complete trein op en zette de kopman ideaal af.

Ondanks een poging van Julian Alaphilippe om secondes weg te grissen voor zijn kopman Remco Evenepoel, was Pogacar de snelste aan de tussensprint. De Sloveen komt daardoor in het algemeen klassement tot op drie seconden van Evenepoel. Na de oplopende sprint lieten Pogacar, Alaphilippe en Marc Soler zich echter niet uitbollen; zij trokken juist door. Tao Geoghegan Hart en Mikel Landa gingen in de tegenaanval, maar alleen de Brit kon daadwerkelijk aansluiten. Voor Landa ging het te hard.

Ewan is sneller dan Démare en Kooij

Die aanvalspoging van de vier klimmers dwong de diverse sprintersploegen tot achtervolgen in de laatste 25 kilometer. Het verschil was al snel een halve minuut, maar het parcours sprak in het voordeel van het peloton. In licht dalende lijn waren de jagers sneller dan de koplopers, waardoor op twaalf kilometer van de meet de aansluiting een feit was. Daarna ging het over vlakke wegen richting finishplaats Terni, waar de sprint moest uitwijzen wie de etappe zou winnen.

Jumbo-Visma toonde het initiatief in de slotfase, met Edoardo Affini en Tosh Van der Sande in dienst van Olav Kooij. Ook Quick-Step-Alpha Vinyl meldde zich in dienst van Davide Ballerini, waarna ook de andere treintjes naar voren kwamen.

Arnaud Démare ging vervolgens als eerste de sprint aan op de kasseitjes die in de laatste 250 meter lagen. De Fransman ging echter te vroeg aan, want vanuit zijn wiel kwam Caleb Ewan er met overmacht overheen. Démare werd nog wel tweede, terwijl Kooij het moest doen met een derde plaats. Nacer Bouhanni werd vierde en Tim Merlier, die dinsdag de tweede rit won, eindigde als vijfde.