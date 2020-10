Sprinter Kristoffer Halvorsen verkast naar Uno-X

Kristoffer Halvorsen keert terug naar zijn thuisland Noorwegen. De 24-jarige sprinter heeft namelijk een contract getekend bij Uno-X, dat uitkomt op een ProTeam-licentie. Halvorsen verlaat na één seizoen het Amerikaanse EF Pro Cycling.

Halvorsen stapte eind 2017 met mooie adelbrieven over naar de grote jongens. De rappe Noor snelde vier jaar geleden naar de wereldtitel bij de beloften in Qatar en een jaar later won hij als renner van Team Joker Icopal de Handzame Classic en een etappe in de Tour de l’Avenir.

Team Sky was er al vroeg bij om Halvorsen een contract voor te schotelen en de beloftevolle sprinter koos uiteindelijk voor de formatie van Dave Brailsford. De renner reed uiteindelijk twee seizoenen voor de Britse formatie en liet af en toe zijn klasse zien, maar bleef een beetje hangen in zijn ontwikkeling.

Halvorsen hoopte in dienst van EF Pro Cycling de volgende stap te zetten als wielerprof, maar heeft door de coronacrisis en motivatieproblemen maar bijzonder weinig wedstrijden gereden in 2020. De Noor heeft naar eigen zeggen echter weer hernieuwde motivatie gevonden en mag zich volgend jaar bewijzen als renner van Uno X.