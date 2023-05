Sprinten in Caorle? Michael Matthews heeft andere plannen

De sprinters die de loodzware etappe naar de Monte Bondone hebben overleefd, zijn vandaag eindelijk weer aan zet in de Giro d’Italia. Althans, dat is toch de verwachting. Michael Matthews heeft echter andere plannen. “Ik ga vandaag weer proberen om mee te zitten in de kopgroep.”

Richting de Adriatische kust heeft de Giro-organisatie een parcours uitgetekend met slechts 300 hoogtemeters. Spek naar de bek van de rappe mannen in het peloton, maar Matthews – die al een etappe wist te winnen in deze Giro – wil het vandaag anders aanpakken. “Het is een vlakke sprint en dat is niet echt perfect voor mij. Ik ben geen man voor de vlakke sprints”, liet hij voor de start weten aan SBS Sport.

“Er zijn andere jongens die beter uit de voeten kunnen in een dergelijke finale. Vrijwel iedereen verwacht dat een grote kopgroep zal wegrijden. Hopelijk zitten we straks met meerdere jongens in de vlucht. Zo niet, dan proberen we het alsnog in de sprint. Het tij kan natuurlijk keren, maar dit is dus geen ideale sprint voor mij.”

Matthews kiest dan ook voor de aanval. “De afgelopen dagen heb ik ook al geprobeerd om mee te zitten in de kopgroep. Dat is toen niet gelukt, maar ik ga het vandaag weer proberen.”