Sprintaantrekker Michael Mørkøv: “Jakobsen kan deze Tour meerdere etappes winnen”

Lead-out man Michael Mørkøv leidde in het verleden mannen als Elia Viviani, Sam Bennett en Mark Cavendish naar sprintoverwinningen in de Tour. Nu moet hij Fabio Jakobsen aan zeges helpen in de Ronde van Frankrijk. De Deen verwacht dat Jakobsen net zo goed kan presteren als Cavendish vorig jaar. De Brit won, mede dankzij Mørkøv, vier etappes in de Tour van 2021.

“Zeker weten”, klinkt Mørkøv vastberaden in gesprek met de NOS, als hem gevraagd wordt of Jakobsen het succes van Cavendish kan herhalen. “Het enige probleem is dat er dit jaar niet zoveel sprintetappes zijn, zoals vorig jaar wel het geval was. Maar ik ben er honderd procent van overtuigd dat Fabio in staat zou zijn om niet alleen één, maar meerdere etappes in de Tour de France te winnen. Ook dit jaar.”

“Hij is een jonge renner”, zegt Mørkøv over de 25-jarige Jakobsen, die in hetzelfde jaar (2018) als Mørkøv bij het toenmalige Quickstep-Floors kwam. “Hij houdt ervan om te leren en luistert graag. Ik had het genoegen om bijna elk jaar met hem te rijden, sinds hij bij het team is gekomen. Fabio is gewoon brute kracht.”

Cavendish, die door Quick-Step Alpha Vinyl is thuisgelaten, moet het meer van zijn ervaring hebben, stelt Mørkøv. “Er is één groot verschil. Cav is verreweg de meest ervaren renner en sprinter met wie ik ooit gereden heb. Hij heeft zo veel kennis van wat er gebeurt tijdens een sprint, hij kan perfect de concurrentie analyseren. En hij weet vervolgens precies wat hij zelf moet doen.”

De eerste kans voor het duo Mørkøv-Jakobsen dient zich vandaag aan, als het Tourpeloton van Roskilde naar Nyborg koerst. De wind kan mogelijk een rol spelen, maar voor de rest is de rit geschikt voor sprinters. Er zijn namelijk weinig hoogtemeters.