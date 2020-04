Sporza kiest voor heruitzending Parijs-Roubaix 2002 donderdag 9 april 2020 om 08:32

Net als Milaan-San Remo, de E3 Prijs, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen zal ook Parijs-Roubaix een heruitzending van een historische editie krijgen. Sporza haalt dit weekend de wedstrijd van 2002 uit het archief.

Parijs-Roubaix 2002 werd gewonnen door een ontketende Johan Museeuw, die zo sterk was dat hij bepaalde wat in de koers gebeurde. De wedstrijd is ook de historie ingegaan als de ontdekking van een jonge Tom Boonen als klassiekerspecialist. Vanuit de vroege vlucht wist hij te overleven en uiteindelijk als derde op het podium te eindigen.

Welke jaargangen de NOS en Eurosport uitzenden is nog niet bekend. Parijs-Roubaix 2002 is zondag vanaf 14:30u te bekijken op Eén.