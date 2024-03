zaterdag 2 maart 2024 om 14:49

Sporza heeft slecht nieuws voor Nederlanders die Strade Bianche willen kijken

Slecht nieuws voor Nederlanders die via Sporza naar Strade Bianche willen kijken: dat kan namelijk niet. Voor het eerst is het signaal van de VRT naar Nederland stopgezet voor de Italiaanse gravelklassieker. Dat heeft met uitzendrechten te maken. “De live-uitzending is niet beschikbaar in Nederland”, krijgen Nederlanders te zien.

De uitzendrechten voor Nederland zijn exclusief in handen van Discovery en Eurosport. De afgelopen jaren was dat ook al het geval, maar Sporza had voor België een sublicentie en in Nederland was de koers dus ‘gewoon’ te zien via Eén of Canvas. Nu is daar dus een geoblock op gezet.

Belgische wielerfans kunnen dus wel gewoon Sporza aanzetten voor de finale van Strade Bianche. Nederlanders zijn aangewezen op Eurosport 1 of de online kanalen van Eurosport.nl of Discovery+.

😳 Wat is dit? Eénmalig? Of is het wielrennen op Sporza vanaf vandaag klaar? @sporza_koers pic.twitter.com/HRXvC7hfl9 — Mark Rijk (@MarkRijk) March 2, 2024