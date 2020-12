Sporttribunaal CAS halveert schorsing Rusland

Het WADA besloot in 2019 Rusland voor vier jaar te verbannen van de Olympische Spelen en alle andere internationale wedstrijden, maar sporttribunaal CAS heeft de vierjarige schorsing nu gehalveerd.

Concreet betekent dit dat Russische atleten (en dus ook wielrenners) de komende jaren niet onder Russische vlag aan wereldkampioenschappen en de komende twee Olympische Spelen in Tokio (2021) en Peking (2022) mogen deelnemen. Ook Russische overheidsfunctionarissen zijn de komende twee jaar niet welkom bij sportevenementen.

Vanaf december 2022 kunnen Russische atleten weer onder de eigen vlag uitkomen. Het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) besloot vorig jaar Rusland voor vier jaar te weren, maar het land ging vervolgens in beroep bij het CAS. Het was aan het hoogste rechtsorgaan in de sport om een definitief oordeel te vellen.

Neutrale vlag

Ook mag het land nu niet deelnemen aan toernooien die door sportbonden, waaronder ook de UCI, worden georganiseerd. Voor Russische sporters die kunnen aantonen dat ze van onbesproken gedrag zijn, is er een mogelijkheid om onder neutrale vlag toch mee te doen aan internationale toernooien en dus ook de Olympische Spelen.

Het is nog onduidelijk hoeveel sporters een dergelijke behandeling krijgen. Eind november werd bekend dat een onderzoekscommissie van het WADA Rusland voor vier jaar wilde verbannen van de Spelen en alle andere internationale wedstrijden. De commissie vond dat er bewijs is van manipulatie in een dopinglaboratorium in Moskou.