Sportpsychologen vergelijken Evenepoel en Van Aert: “Impulsief versus iets gereserveerder”

Toch is het van allebei smullen, zegt Heylen. “Koers, en sport in het algemeen, heeft nood aan kleurrijke figuren. Mensen zijn er dol op. Niels Albert was ook zo’n hart-op-de-tongtype. Fijn om naar te luisteren, toch? Het mag gerust iets meer zijn dan ‘ja euh, ik had goeie benen en euh, ik heb hard getrapt en euh, ik heb gewonnen’.”

Brouwers ziet twee toppers met een zeer duidelijke visie over hun leven. “Dat leven is sport. Wielrennen. Waarin ze een grote mentale assertieve onafhankelijkheid nastreven. De buitenwereld komt niet of nauwelijks bij hen binnen. Ze controleren hun potentieel zonder dat de omgeving daar impact op krijgt. Dit typeert toppers. Onafhankelijke geesten, die hun eigen ding doen en zich niet vergelijken met anderen. Wie vergelijkt, verliest.”

Evolutie

Tezelfdertijd behouden ze volgens Brouwers hun essentie: ‘gewoon’ blijven. “Ook zíj moeten naar de supermarkt als er geen eten in huis is. Net zoals u en ik. Dat vlees-en-bloedgehalte maakt dat het volk zich vlot met hen associeert. Het zijn mannen wiens status en ego kleiner is dan hun prestaties. In casu Van Aert en Evenepoel zijn die prestaties gigantisch. Dan mag dat ego daar gerust nét onder liggen.”

“Remco en Wout zijn overigens ‘serial winners'”, gaat Brouwers voort. “Die al op zeer jonge leeftijd wereldkampioen werden en het gewend zijn om te gaan met enorme aandacht.” Het maakt dat het voor een type als Evenepoel volgens Brouwers geen moeite kost om zijn imago te verzorgen. “Die jongen is gewoon écht. Herbekijk zijn interviews bij de junioren: what you see is what you get. Tóen al.” Dat gaat ook op voor Van Aert, vindt Heylen. “Al heeft Wout daar een duidelijke evolutie in gemaakt. Zíjn interviews zijn anno 2020 beduidend beter dan vroeger. Omdat hij zijn persoonlijkheid verder heeft ontwikkeld. Zolang er niet gefaket wordt en het niet ‘blasé’ overkomt: mijn complimenten, jongens. Goed zo! Het getuigt van een gezonde dosis zelfkennis.”