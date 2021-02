Sport Vlaanderen-Baloise start niet in Ster van Bessèges

Dan toch geen Sport Vlaanderen-Baloise in de Ster van Bessèges. De ploeg meldt via een persbericht dat is besloten om niet van start te gaan in de vijfdaagse rittenkoers vanwege een vermoedelijke coronabesmetting.

Bij een van de stafleden ontstond een vermoeden op Covid-19. In afwachting van de resultaten van de PCR-testen werd ‘voorzichtigheidshalve besloten om niet te starten in het belang van de sport, de organisatoren en de andere deelnemers’, zo stelt de ploeg in het communiqué.

Voor de Belgische ploeg stonden Linday De Vilder, Rune Herregodts, Jens Reynders, Fabio Van den Bossche, Kenneth Van Rooy, Sasha Weemaes en Thimo Willems op papier voor de Franse 2.1-koers.