Sponsor Soudal over vertrek bij Lotto: “Ploeg toont nieuwe dynamiek, zij het iets te laat”

Een van de grootste sponsortransfers van dit jaar is die van Soudal, dat vertrekt bij Lotto Soudal en hoofdsponsor wordt van het Soudal-Quick-Step van Patrick Lefevere. Dat de loterijploeg gedegradeerd is, doet de grote mannen achter de producent en leverancier van bouwmaterialen weinig. “Dat is een beetje zoals veranderen van auto. Ik zie daar geen personendrama’s achter”, zegt oprichter Vic Swerts.

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

“Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik daar gevoelsmatig niet veel mee heb, geen treurnis of vreugde”, aldus Swerts in gesprek met Het Laatste Nieuws. De huidige CEO van Soudal, Dirk Coorevits, deelt die mening. “Het ligt niet aan ons dat de ploeg nu degradeert.”

“Wij hebben ons best gedaan. We hebben alles betaald, we hebben de sponsoringinbreng naar het niveau van de Nationale Loterij gebracht, zodat betere renners konden worden aangeworven. En uiteindelijk hebben we voor de internationale expansie gekozen. Daar hebben we een andere ploeg voor nodig”, geeft Coorevits aan.

Het werd een vijfjarige deal met Patrick Lefevere en zijn Quick-Step-ploeg. “Toen de kans om de ploeg van Lefevere te sponsoren kwam, hebben we die genomen. We zijn niet tegen de huidige Lottoploeg. Ze tonen een nieuwe dynamiek, met De Lie en zo, zij het iets te laat. Over twee jaar gaan die het waarschijnlijk heel goed doen. Dat zal dan ook een beetje onze nalatenschap zijn”, denkt de CEO.

‘Lefevere is een ander type manager dan Sergeant’

Swerts geeft aan dat er geen ruzie is met Lotto Soudal. “Wij komen met iedereen overeen, we hebben met niemand ambras. Jij weet niet hoeveel werk wij hebben met Soudal. Dat andere is allemaal om te lachen. Wij hebben onze handen vol hé”, aldus de oprichter. “In essentie is dat wielrennen een belangrijke, positieve bijzaak. Wij bemoeien ons niet, zij kennen er veel meer van dan ik.”

Dus zal Soudal de verantwoordelijkheid voor het beleid in handen leggen van Patrick Lefevere. “Zo gemakkelijk is dat niet om hem te spelen. Die heeft ook al wat motten gekregen, hé. Patrick Lefevere is in ieder geval een ander type manager dan Marc Sergeant. Als mens is Marc Sergeant misschien een veel vriendelijker en lievere knaap, maar daar win je de koers niet mee. Of de oorlog”, zegt de 82-jarige Swerts.