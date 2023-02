Sponsor Arkéa verlengt contract met Arkéa-Samsic tot eind 2025

Goed nieuws voor Arkéa-Samsic. Arkéa, de hoofdsponsor van de Franse WorldTour-formatie, heeft zijn contract met het wielerteam met twee seizoenen verlengd. Dat betekent dat de geldschieter tot tenminste eind 2025 verbonden blijft aan zowel de mannen- als de vrouwenploeg.

Emmanuel Hubert, de manager van beide teams, is blij met de verlenging. “De mooiste verhalen ontstaan ​​in de loop van de tijd. Ons verhaal met titelpartner Arkéa begon in 2014 via hun dochteronderneming voor onlinebankieren, Fortuneo. Vanaf 2019 prijkt Arkéa op onze shirts en de vrouwenploeg begint ook al aan het vierde seizoen. Wij delen gemeenschappelijke waarden met Arkéa.”

“Het verlengen van onze samenwerking is een grote beloning voor alle mensen die deel uitmaken van onze twee ploegen. De renners én de staf. Deze vernieuwde verbintenis stelt ons ook in staat om rustig verder te bouwen aan onze plaats binnen de UCI WorldTour. Ernst, arbeid, durf en nederigheid zullen de waarden blijven die we dagelijks zullen proberen te benadrukken om onze rode en zwarte kleuren op het hoogste niveau te laten schitteren.”

In 2023 komen onder anderen David Dekker, Nacer Bouhanni, Warren Barguil en Hugo Hofstetter uit voor Arkéa-Samsic. Bij de vrouwenploeg rijdt met Maaike Coljé ook een Nederlander.