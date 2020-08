Spijsverteringsprobleem houdt David Gaudu uit Dauphiné maandag 10 augustus 2020 om 14:12

David Gaudu moet het Critérium du Dauphiné noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De Franse klimmer kampt met spijsverteringsproblemen en wordt door zijn ploeg Groupama-FDJ uit voorzorg aan de kant gehouden.

Gaudu (23) hervatte vorige week zijn seizoen met de Vuelta a Burgos. In de Spaanse ronde reed de Franse renner twee keer naar de top tien en eindigde uiteindelijk als 19e in het klassement. In de eerste maanden van het jaar was hij al tiende in de Tour de La Provence en vierde in de UAE Tour. Normaal gesproken zou de Dauphiné zijn volgende koers zijn, maar die moet hij nu links laten liggen.

Thibaut Pinot is de kopman van Groupama-FDJ in de Franse ronde. De nummer vijf van vorig jaar was een week geleden al vierde in La Route d’Occitanie en lijkt dus ik goede vorm te verkeren. “Op dit moment bekijk ik de wedstrijden een voor een. De Dauphiné is een van de grootste wielerkoersen van het seizoen. Beslist wil ik daar goed voor de dag komen”, aldus de 30-jarige klassementsrenner.

Groupama-FDJ voor Critérium du Dauphiné 2020

Bruno Armirail

Antoine Duchesne

Stefan Küng

Matthieu Ladagnous

Valentin Madouas

Thibaut Pinot

Sébastian Reichenbach