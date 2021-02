Spierscheur in bovenbeen zet Mike Teunissen weken buitenspel

Mike Teunissen (Jumbo-Visma) heeft bij zijn valpartij op Tenerife een spier ingescheurd in zijn bovenbeen. Die scheur is in Nederland geopereerd, maar het herstel duurt nog weken. “Ik moet drie weken in een brace blijven en dan is het nog een aantal weken de belasting opbouwen, voordat ik kan trainen”, vertelt Teunissen bij In het Wiel.

“Al met al ben je dan acht, negen of tien weken verder”, kijkt de voorjaarsrenner van Jumbo-Visma vooruit. Zijn voorjaar lijkt dus in het water te vallen. Of de Tour de France in het geding komt, is nog niet bekend. “Ik had onlangs contact met Merijn Zeeman. Hij wil kijken wat reëel is en een plan maken naar de verdere toekomst. Het belangrijkste is om hier goed van te genezen.”

De valpartij van Teunissen gebeurde op trainingskamp. “We reden naar beneden met zijn zessen, en ergens in een bocht verlies ik de fiets. Uit het niets. Ik werd er ook door verrast. Primož heeft nog de steen gevonden die het was, die was heel donker en het was een bocht in een schaduw. Daar ben ik overheen gereden”, beschrijft de Limburger zijn valpartij.

‘Kans is praktisch nul dat ik iets kan laten zien dit voorjaar’

“Ik kon nog net een auto ontwijken, maar mijn fiets raakte die auto wel. De fiets was dus wel gebroken. Verder leek het wel mee te vallen, tot ik wilde opstaan. Mijn been wilde niet veel. Toen begon het gezeik. Vrij snel daarna bleek dat er een spier was ingescheurd in het bovenbeen. Die hebben ze in Nederland geopereerd en nu moet ik daarvan gaan herstellen”, vat hij samen.

Voor Teunissen was een belangrijke rol weggelegd in de klassiekerploeg van Jumbo-Visma. “Ik hoopte vorig jaar al consequent finales mee te maken met Wout, die stappen zette. Ik wilde daar bij zijn, maar dat ging toen niet door. Ik wilde dat omzetten om het dit voorjaar wel te laten zien, en nu is de kans praktisch nul dat ik daar iets van kan laten zien.”