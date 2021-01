Spekenbrink over Giro: “We staan nog steeds achter de keuzes die gemaakt zijn”

Voor Team Sunweb was 2020 een jaar met meerdere gezichten. Nadat de ploeg in de Tour de France het nodige ritsucces kon vieren, speelde het in de Giro d’Italia in de slotweek mee om de eindzege. Over de omstreden beslissing om kopman Wilco Kelderman in de bergetappe naar Laghi di Cancano niet te steunen, werd achteraf nog lang nagepraat. Teammanager Iwan Spekenbrink vertelt aan De Telegraaf dat hij nog steeds achter de keuzes van zijn ploeg staat.

“Het was allemaal van tevoren besproken. Iedereen was eraan gecommitteerd om zo te handelen als dat onfortuinlijke scenario zich zou voordoen,” blikt hij terug. De ploeg baseerde de keuze op de teruglopende vorm van Kelderman. “Gezien de vormcurve die Wilco en de concurrenten doormaakten, moesten we Jai met Hart meesturen. Wanneer je besluit om Jai bij Wilco te houden, had je niemand meer kort in het klassement gehouden als Wilco in die en in de volgende ritten terrein zou blijven verliezen. Wilco kon niet volgen en het was daardoor onzeker of hij dat in de afsluitende bergrit wel zou kunnen. Dat is jammer voor Wilco en voor ons, want als hij dat wel had gekund, was het heel anders gelopen.”

Twee maanden later is Spekenbrink van mening dat de ploeg juist gehandeld heeft. “We staan we nog steeds achter de keuzes die gemaakt zijn. Als Wilco zou breken, hadden we met Jai nog een troef en als hij niet zou breken, zou dat de beste uitgangspositie zijn.”

Kelderman veroverde in de rit naar Laghi di Cancano nog wel het roze, maar zou de leiderstrui twee dagen later verliezen aan ploeggenoot Jai Hindley. Op de laatste dag sloeg Ineos-renner Tao Geoghegan Hart in de slottijdrit een dubbelslag, waardoor Sunweb genoegen moest nemen met een tweede en derde plaats op het eindpodium.