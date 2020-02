Speel mee met het Scorito Klassiekerspel en win een wielershirt naar keuze donderdag 13 februari 2020 om 14:42

Wil jij de voorjaarsklassiekers dit jaar nog spannender maken? Speel dan mee met het Scorito Klassiekerspel en voeg een extra dimensie toe aan het kijken van de voorjaarsklassiekers. Stel jouw team samen, speel vanaf de Omloop tot Luik mee met de WielerFlits sub-league en maak kans op een wielershirt naar keuze.



Hoe werkt het?

Bij het Klassiekerspel stel je een team van 20 renners samen. Deze renners moeten het voor je gaan doen in de voorjaarskoersen.

Per wedstrijd mag je drie kopmannen aanwijzen, waarmee je extra punten kunt verdienen. De volledige spelregels en de puntentelling zijn te bekijken via de website en in de Scorito-app.

Het Klassiekerspel speel je voor € 3,99.

Voor € 10,99 heb je een jaarabonnement en kan je een heel jaar lang onbeperkt meedoen aan alle 15 Scorito-spellen.

Hoofdprijs:

Sta je aan het einde van de voorjaarsklassiekers in de top 3 van onze sub-league? Dan ontvang je een wielershirt van een team uit de WorldTour naar keuze.



Je hebt tot uiterlijk zaterdag 29 februari, 11:45 uur de tijd om je team van 20 renners compleet te maken.