Nederlandse Loterij NK Wielrennen Quiz

Vorig jaar won Mathieu van der Poel bij de mannen. Maar wie werd er tweede?

Voor Van der Poel was het zijn tweede nationale titel op de weg. In 2018 veroverde hij al eens de driekleur. In welke plaats werd het NK toen verreden?

Wie won er vorig jaar bij de vrouwen?

In 1997 zagen we een historisch NK, waarin Erik Breukink de spreekwoordelijke fakkel overdroeg aan zijn opvolger Michael Boogerd. In welke plaats werd dit NK verreden?

Welke renner greep in 2016 en 2017 met een tweede plek net naast de Nederlandse titel?

In 2010 veroverde Niki Terpstra in Beek zijn eerste van drie nationale titels. Voor welke ploeg reed hij toen?

Jarenlang was de nationale titelstrijd het domein van de Rabobank-ploeg. Maar hoeveel nationale titels veroverde de bankiersformatie bij de elite mannen?

De Vacansoleil-ploeg veroverde tijdens zijn bestaan twee Nederlandse titels. In 2013 werd Johnny Hoogerland in Kerkrade kampioen. Maar wie had twee jaar eerder de primeur?

In het verleden was het autocircuit van Zandvoort meermaals het decor van het WK. Wie won er bij de laatste editie in 1963?

In welke plaatst werd het NK het vaakst georganiseerd?

Bedankt voor het meespelen! Op maandag 21 juni maken we de prijswinnaars bekend.