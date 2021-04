Speel mee met de Berg Op, Berg Af Quiz en maak kans op mooie wielerprijzen

Tijdens het derde weekend van april zijn de Limburgse heuvels wederom het decor voor de Amstel Gold Race. Denk jij alles te weten over deze wielerklassieker? Doe dan mee met de ‘Berg Op, Berg Af Quiz‘ van Univé Supporter van Sport en maak kans op leuke wielerprijzen.

Hoe werkt het?

De quiz bevat 10 vragen en per vraag heb je 20 seconden bedenktijd. Kies per vraag jouw goede antwoord en klik vervolgens op ‘Antwoord Bevestigen.’ Daarna komt de volgende vraag in jouw scherm.

Wat kan je winnen?

Heb jij alle vragen correct? Dan maak je kans op de hoofdprijs:

Twee startbewijzen voor de Tourversie van de Amstel Gold Race in september 2021

Uniek Unive Supporter van Sport wielerpakket inclusief compleet wielertenue, bidon en handdoek