Speel mee de Thomas De Gendt Quiz en win zijn boek ‘Solo’

Thomas De Gendt geldt al jaren als een gewaardeerde renner in het peloton. De ongekroonde koning van de ontsnapping staat staat deze week centraal in onze nieuwe wielerquiz.

We hebben een quiz met tien vragen over zijn leven en carrière samengesteld. Onder de deelnemers die alle antwoorden goed hebben, verloten we zeven exemplaren van zijn boek Solo, beschikbaar gesteld door uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts. Een uniek portret van een der meest buitengewone wielrenners die de wielerwereld kent.

Ben je niet bij de winnaars, maar zie je Solo toch als het unieke cadeau voor onder de kerstboom, dan kan je jouw exemplaar uiteraard nog bestellen via de website van Borgerhoff & Lamberights. Het boek kost 24,95 euro, telt 196 pagina’s en is geschreven door Jonas Heyerick, die we kennen als hoofdredacteur van Bahamontes.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk maandag 7 december 2020 om 23:59 antwoord op de vragen in de quiz

2. Onder de deelnemers die alle antwoorden goed hebben * verloten we 7 exemplaren van het boek Solo.

3. Uiterlijk woensdag 9 december nemen we contact op met de winnaar en krijgen alle deelnemers via mail de uitslag.

* slechts 1 deelname per persoon toegestaan



Thomas De Gendt Quiz Bij welke ploeg debuteerde Thomas De Gendt in 2009 als profwielrenner? In 2016 won De Gendt de Touretappe op de Mont Ventoux. Welke landgenoot werd destijds tweede? Thomas De Gendt stond 19 keer aan de start van een grote ronde. Hoeveel daarvan reed hij uit? Wat is zijn beste klassering tijdens het BK Wielrennen bij de elites? Hoe vaak reed Thomas De Gendt de wegwedstrijd van het WK Wielrennen bij de elites? In 2012 eindigde Thomas De Gendt als derde in het eindklassement van de Giro d’Italia. Wie wist hij in de tijdrit op de laatste dag van het podium te rijden? In welke grote ronde won Thomas De Gendt het bergklassement? Stelling: Thomas De Gendt heeft in zijn carrière voor de ploeg van Patrick Lefevere gereden. Waar of niet waar? Hoeveel etappes won Thomas De Gendt in de Ronde van Catalonië? De Gendt heeft twee kinderen: een jongen en een meisje. Wat zijn de namen? Bedankt voor het meespelen! Op woensdag 9 december maken we de prijswinnaars bekend. Bedankt voor het meespelen! Op woensdag 9 december maken we de prijswinnaars bekend.