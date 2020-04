Speel gratis mee met het Scorito Grand Tour Wielerspel donderdag 16 april 2020 om 10:05

Nu het nog enkele maanden gaat duren voordat er daadwerkelijk weer gekoerst gaat worden, wordt het geduld van wielerliefhebbers stevig op de proef gesteld. Om in de tussentijd de wielerhonger te stillen, komt Scorito met een gratis fictieve wielergame: de Scorito Grand Tour.

Net als de Tour de France bestaat de virtuele wielerronde van Scorito uit 21 dagelijkse etappes. Er wordt begonnen met twee etappes in Nederland, waarna de route vervolgens loopt via België, naar Frankrijk en Spanje, om vervolgens op zondag 24 mei te eindigen in Italië. Onderweg worden iconische wielerplekken als de Alpe d’Huez, Tourmalet, Angliru en Stelvio aangedaan.

Voor iedere etappe is er een realistisch scenario uitgewerkt. Dagelijks is er op de site van Scorito een live-verslag. Door de voorbeschouwingen en de wedstrijdverslagen op Scorito te lezen, kan jij een inschatting maken van wie er gaat winnen.

Het spel werkt eenvoudig:

Stel een team samen van 20 renners;

Stel iedere etappe 9 renners op;

Kies per etappe één kopman voor extra punten.

De volledige spelregels en de puntentelling zijn te bekijken via de website en in de Scorito-app.

Ga de uitdaging aan en stel het best mogelijke team samen!

Je hebt tot uiterlijk zaterdag 2 mei, 13:00 uur de tijd om je team van 20 renners én opstelling voor de eerste etappe compleet te maken.