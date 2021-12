Speculaties over nieuwe datum Australische koersen bevestigd noch ontkend

De organisatoren van de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race hebben bevestigd noch ontkend dat er plannen worden besproken om de Australische wedstrijden naar de periode van het wegwereldkampioenschap in Wollongong te verplaatsen.

Bij de afgelasting van de Tour Down Under en Cadel Evans Great Ocean Road Race van 2022 werd door de organisatoren aangekondigd dat ze er alles aan zouden doen om alsnog een plek op de wielerkalender te bemachtigen. Sinds kort doen de geruchten de ronde dat de koersen zouden doorgaan als voorbereiding op het wereldkampioenschap in Wollongong (Australië), dat van 18 tot en met 25 september wordt gehouden.

Louis Cousaert, wedstrijdorganisator van de Eurométropole Tour, vertelde onlangs in gesprek met La Dernière Heure, dat hij ‘geluiden’ had opgevangen dat de Australische koersen zouden worden verplaatst naar de periode van het wereldkampioenschap. De toevoeging van de koersen in Australië in aanloop naar het WK zou kunnen leiden tot een herschikking van de wedstrijddata in september. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de Eurométropole Tour en de Benelux Tour.

‘Geen nieuws’

De Cadel Evans Great Ocean Road Race heeft haar wedstrijden aan het begin van het seizoen afgelast, maar bij de aankondiging zei de organisatie dat ze ‘momenteel de mogelijkheden onderzoekt om later in 2022 een internationaal wielerevenement te houden’. Het mediacontact voor de eendagswedstrijd vertelde in gesprek met Cyclingnews dat er op dit moment ‘geen aanvullend nieuws’ was.

De organisatie van de Tour Down Under wilde niet bevestigen of ontkennen dat het houden van een soort koers in september een optie was die werd overwogen. Op de vraag of ze overwoog om het internationale evenement van de Tour Down Under later in 2022 te laten plaatsvinden rond de wereldkampioenschappen in Wollongong, antwoordde men met een opmerking die verwees naar januari 2023.

“De Australische wielergemeenschap komt elk jaar in januari samen in Zuid-Australië en de Santos Tour Down Under is vastbesloten om in 2023 terug te keren als de eerste wedstrijd op de UCI-kalender voor het wegwielrennen”, liet de South Australian Tourism Commission, de overkoepelende organisatie achter de Tour Down Under, weten aan Cyclingnews. “We kijken ernaar uit om iedereen hier te zien.”