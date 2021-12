‘Australische wedstrijden verplaatst naar WK-periode’

De organisatoren van de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race zijn nog op zoek naar een nieuwe datum, nadat beide Australische koersen eerder dit jaar geannuleerd werden. Nieuwe geruchten lijken te wijzen in de richting van de WK-periode.

“Ik hoor geruchten dat de Australische wedstrijden verplaatst zouden worden naar de periode van het wereldkampioenschap”, dat zegt Louis Cousaert aan La Dernière Heure. De organisator van de Eurométropole Tour moet mogelijk zelf ook op zoek naar een nieuwe plaats op de wielerkalender na geruchten over de verplaatsing van de Benelux Tour.

De traditionele Australische openers van het nieuwe wielerseizoen werden al twee jaar niet meer georganiseerd door de coronacrisis. Bij de annulatie van de wedstrijd in 2022 werd door de organisatoren al aangekondigd dat ze er alles aan zouden doen om alsnog een plekje op de wielerkalender te bemachtigen. Mogelijk sluiten andere wielerwedstrijden hier nog bij aan.

De wens van de organisatie komt mogelijk uit. Er doen namelijk geruchten de ronde dat de Australische koersen zouden doorgaan als voorbereiding op het wereldkampioenschap, dat van 18 tot 25 september plaatsvindt in het Australische Wollongong.

Omdat de renners dan geen last hebben van verre reizen en slecht weer lijkt deze periode een geschikte datum om de wedstrijden alsnog te organiseren, al is het nog afwachten of we effectief opvolgers krijgen voor Richie Porte en Dries Devenyns. Beide routiniers zijn de laatste winnaars van de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race.