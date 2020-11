Spanje sluit EK baanwielrennen in Bulgarije af met goud op koppelkoers

Spanje heeft het laatste onderdeel van het gemankeerde EK baanwielrennen in Bulgarije gewonnen. Namens het land wisten Albert Torres en Sebastián Mora het goud te veroveren op de madison, voor Portugal en Italië. Bij de vrouwen ging de winst in de koppelkoers naar Elisa Balsamo en Vittoria Guazzini namens Italië.

Balsamo en Guazzini waren Rusland (Klimova en Novolodoskaya) en Groot-Brittannië (Kenny en Barker) te snel af in Plovdiv. Het verschil tussen Italië en Rusland was slechts één punt. De spanning was groot, omdat de Russinnen een ronde voorsprong gepakt hadden en zo 20 punten kregen. De laatste sprint, gewonnen door Italië, maakte uiteindelijk het verschil.

Eerder op de slotdag waren de finales van de tijdritten. Bij de vrouwen won de Russische Daria Shmeleva overtuigend de 500 meter. Haar voorsprong op landgenote Anastasiia Voinova was precies een seconde. Kort daarachter werd Miriam Vece derde. Bij de mannen ging het EK-goud op de kilometer naar Tomas Babek uit Tsjechië. Hij was een kleine halve seconde sneller dan Ethan Vernon en Jonathan Milan.

Het EK baan in Bulgarije ging ondanks de coronasituatie door, maar zonder een groot aantal landen. Onder meer Nederland en België besloten geen afvaardiging te sturen naar Plovdiv. Groot-Brittannië, Rusland en Italië waren er wel en bleken de grote winnaars van het kampioenschap.

Uitslagen EK baanwielrennen 2020 500 meter tijdrit – vrouwen

Daria Shmeleva

Anastasiia Voinova

Miriam Vece Kilometer tijdrit – mannen

Tomas Babek

Ethan Vernon

Jonathan Milan Madison – vrouwen

Italië (Balsamo/Guazzini)

Rusland (Klimova/Novolodoskaya)

Groot-Brittannië (Kenny/Barker) Madison – mannen

Spanje (Torres/Mora)

Portugal (R. Oliveira/I. Oliveira)

Italië (Lamon/Moro)