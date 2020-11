EK baanwielrennen 2020 in Plovdiv: Programma en uitslagen

Het Kolodrum Sport Centre in Plovdiv, Bulgarije, staat deze week in het teken van het Europees kampioenschap baanwielrennen. WielerFlits bundelt in dit overzicht het programma en de medaillewinnaars per wedstrijd.

EK baanwielrennen 2020: Medaillespiegel

n.n.b.

EK baanwielrennen 2020: Programma en uitslagen

Woensdag 11 november

Scratch race – vrouwen







Afvalkoers – mannen







Teamsprint – mannen







Teamsprint – vrouwen







Donderdag 12 november

Scratch race – mannen







Afvalkoers – vrouwen







Ploegenachtervolging – vrouwen







Ploegenachtervolging – mannen







Vrijdag 13 november

Individuele achtervolging – vrouwen







Omnium – vrouwen







Omnium – mannen







Sprint – vrouwen







Sprint – mannen







Zaterdag 14 november

Individuele achtervolging – mannen







Puntenkoers – vrouwen







Puntenkoers – mannen







Keirin – vrouwen







Keirin – mannen







Zondag 15 november

500 meter tijdrit – vrouwen







Kilometer tijdrit – mannen







Madison – vrouwen







Madison – mannen