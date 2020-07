Spanje opent grenzen voor renners van buiten Europa zaterdag 4 juli 2020 om 09:01

Renners van buiten Europa hoeven niet te vrezen dat ze door inreisbeperkingen vanwege het coronavirus wedstrijden in Spanje hoeven te missen. Volgens Mundo Ciclistico opent Spanje de grenzen voor sporters van buiten de EU.

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska heeft een regeling aangekondigd die een uitzondering voor sporters mogelijk maakt. Volgens het decreet wordt er een uitzondering gemaakt voor “hooggekwalificeerde werknemers wier werk noodzakelijk is en niet op afstand kan worden uitgesteld of uitgevoerd, inclusief deelnemers aan hoogwaardige sportevenementen die plaatsvinden in Spanje.” De regeling gaat in met ingang van vandaag.

Dit is goed nieuws voor onder meer de Colombiaanse renners, die van plan waren op 19 juli naar Madrid te vliegen. Renners die de Vuelta a Burgos (28-7 t/m 1-8) of de Vuelta a España (20-10 t/m 8-11) op hun programma hebben staan, krijgen door deze regeling toegang.

Het is onduidelijk of renners die door willen reizen voor deelname aan wedstrijden in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië ook onder de regeling vallen. Volgens Mundo Ciclistico wordt aanstaande dinsdag een vergelijkbare verklaring van de Italiaanse regering verwacht.