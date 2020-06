Spanje opent grenzen op 21 juni, Robert Gesink redt hertje zondag 14 juni 2020 om 14:26

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de versoepeling van de coronamaatregelen in Spanje en een goede actie van Robert Gesink en Michael Woods in Andorra.

Spanje gooit de grenzen eerder open

Goed nieuws voor de wielrenners die zich in Spanje willen voorbereiden op de herstart van het seizoen: op 21 juni opent het Zuid-Europese land weer de grenzen voor andere Schengen-landen. Premier Pedro Sánchez heeft dat gezegd tegen alle regionale bestuurders, melden Spaanse media.

Drie maanden geleden, op 14 maart, werd de noodtoestand uitgeroepen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Om een verdere verspreiding te voorkomen werden ook de grenzen gesloten. Nu de noodtoestand in Spanje op 21 juni stopt, gaan de grenzen vervroegd open. Reizigers hoeven dan na hun reis niet meer twee weken in zelfquarantaine. Aanvankelijk zouden de regels op 1 juli versoepeld worden.

Er lijkt één uitzondering te komen binnen Europa: de grens met buurland Portugal gaat pas 1 juli open op verzoek van de Portugese regering. Op die datum is de Spaanse koning aanwezig op een ceremonie met de premier van Portugal om die grensopening te ‘vieren’.

Reizigers uit niet-Europese landen moeten ook wachten tot 1 juli. Reizen mag, mits er een reisovereenkomst met Spanje is. Daarbij wordt rekening gehouden met de situatie van het coronavirus in het betreffende land. Zo heeft de premier van Spanje zijn twijfel uitgesproken over de huidige situatie in Noord- en Zuid-Amerika en Rusland.

Gesink, Woods, Whelan en Cort redden babyhert

Een mooi gebaar van Robert Gesink, Michael Woods, James Whelan en Magnus Cort. De Nederlander van Jumbo-Visma en zijn collega’s uit het profpeloton kwamen tijdens een training in Andorra een verdwaald hertje tegen midden op de weg. Samen besloten om het dier te beschermen, schrijft Gesink op social media. Na een half uur werd het dier opgehaald door de organisatie voor het natuurlijk erfgoed van Andorra.