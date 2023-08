donderdag 24 augustus 2023 om 14:13

Spanje boven in Tour de l’Avenir: sterke Iván Romeo soleert naar zege

De vijfde etappe in de Tour de l’Avenir is gewonnen door Iván Romeo. De 20-jarige Spanjaard maakte deel uit van een sterke kopgroep, reed in de finale weg bij zijn medevluchters en wist vervolgens een solo op knappe wijze af te ronden.

De vijfde etappe van de Tour de l’Avenir finishte vandaag al vrij vroeg, rond de klok van 14.00 uur, en dat had een reden. Door de extreme hitte in grote delen van Frankrijk zag de organisatie zich genoodzaakt om in te grijpen en de start met twee uur te vervroegen. De renners begonnen nu dus al om 10.30 uur aan een rit van 141 kilometer tussen La Tour-de-Salvagny en Lac d’Aiguebelette. De etappe werd gezien als een opwarmertje (nu letterlijk en figuurlijk) voor de Alpen, met in de finale de Col de la Cruzille (4 km aan 5,8%) en de Côte du Terreau (2,1 km aan 6,4%).

Sterke kopgroep met twee Nederlanders en één Belg

Twaalf renners lieten zich niet afschrikken door het warme weer en reden op een gegeven moment weg uit het peloton. Met Tibor del Grosso, Pepijn Reinderink, Robert Donaldson, voormalig geletruidrager en ritwinnaar Anders Foldager, Pierre-Pascal Keup, Oded Kogut, Sakarias Koller Løland, Iván Romeo, Alec Segaert, Artem Shmidt, Tim Torn Teutenberg en Liam Walsh liep de kopgroep over van kwaliteit. Romeo, de best geplaatste renner op 58 seconden van leider Simon Dalby, mocht zich al snel de virtuele leider noemen.

⏰ Départ avancé, mais coureurs bien réveillés Les attaques se multiplient dans ce début d’étape en direction d’Aiguebelette-le-Lac !#TDAV #TourdelAvenir ✨ pic.twitter.com/1lSBRZcWB0 — Tour de l’Avenir (@tourdelavenir) August 24, 2023

De voorsprong van de twaalf koplopers liep namelijk op tot ruim twee minuten. In het peloton was het inmiddels alle hens aan dek en werd er ook op kop gereden door de Italianen en Zwitsers, die niet vertegenwoordigd waren in de voorste groep. Ondanks de hevige achtervolging, bleef de voorsprong van de vluchters schommelen rond de twee minuten. Met het verstrijken van de kilometers, nam echter ook de nervositeit toe in de kopgroep. In de laatste dertig kilometer vond er een serieuze schifting plaats, en bleven we over met twee renners: Teutenberg en Walsh.

Kopgroep spat uiteen, Simmons in de tegenaanval

De Duitser en Australiër vonden elkaar in een poging om uit de greep te blijven van het peloton, en reden alsmaar verder weg van hun medevluchters. Enkele aanvallers werden intussen in de kraag gevat door de grote achtervolgende groep, waar we een tegenaanval zagen van Colby Simmons. De 19-jarige broer van Lidl-Trek-prof Quinn Simmons, die normaal uitkomt voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, zag zijn moment gekomen en ging op jacht naar de overgebleven koplopers.

In de spits van de koers had Walsh al afscheid genomen van Teutenberg, maar de Australiër kreeg met nog goed 17 kilometer te gaan weer het gezelschap van enkele medevluchters. Romeo wist als eerste Walsh weer bij te halen en de 20-jarige Spanjaard, die al uitkomt voor WorldTeam Movistar, ging er vervolgens alleen vandoor. De Belgen probeerden in de achtervolging nog iets te forceren, maar eerste achtervolgers Reinderink en Lars Craps – die in aanval was gegaan – bleven een beetje hangen.

👊 Une échappée s’est constituée sur les routes aindinoises Un groupe de 12 coureurs ouvre la route et vient de passer le sprint intermédiaire de Leyment 12x 🚴 ↔️ 1’50’’ ↔️ peloton

🏁 75 km#TDAV #TourdelAvenir ✨ pic.twitter.com/ULpQqWOX9S — Tour de l’Avenir (@tourdelavenir) August 24, 2023

Sterke Romeo soleert naar zege

Romeo begon zo met een mooie voorsprong aan de laatste klim van de dag, Côte du Terreau (2,1 km aan 6,4%), maar de zege was absoluut nog niet binnen voor de koploper. De sterke Spanjaard had wel nog altijd een goed ritme te pakken, maar zijn voorsprong werd – na enkele versnellingen in het peloton – wel steeds kleiner. Romeo kwam echter wel als eerste boven op het klimmetje en stortte zich vervolgens vol overgave in de snelle en verraderlijke afdaling.

Romeo bleek in de laatste kilometers nog wat in de tank te hebben, wist zijn solo tot een goed einde te brengen en zorgde zo voor de eerste Spaanse zege in deze Tour de l’Avenir. Jan Christen kwam net te laat en moest – tot zijn ongenoegen – genoegen nemen met de tweede plaats. De Italiaan Francesco Busatto won de sprint van een achtervolgende elitegroep.