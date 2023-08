dinsdag 29 augustus 2023 om 16:00

‘Spanjaarden Gorka Izagirre en Javier Romo op weg naar Cofidis’

Cofidis heeft momenteel al vijf Spanjaarden in dienst, maar gaat nog meer op de Spaanse toer. Marca meldt dat Gorka Izagirre en Javier Romo op weg zijn naar de ploeg van manager Cédric Vasseur. Izagirre komt nu nog uit voor Movistar, Romo voor Astana Qazaqstan.

De Spaanse sportkrant meldt dat de deal van Gorka Izagirre voor 90% rond is en dat de transfer van Romo voor 70% is afgerond. Mocht Izagirre inderdaad tekenen bij Cofidis, dan zal de 35-jarige renner weer worden herenigd met zijn jongere broer Ion Izagirre. Die laatste is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in Franse loondienst en heeft nog een doorlopend contract tot eind 2024.

Romo is dan weer een 24-jarige Spanjaard die uitkomt voor Astana Qazaqstan. De voormalig triatleet maakte in 2021 zijn profdebuut namens de Kazachse formatie en reed de voorbije seizoenen naar ereplaatsen in diverse wedstrijden met een heuvel- en bergachtig karakter. Zo werd hij onlangs nog zevende in de Ronde van Burgos.

Cofidis wist eerder al de komst van Alexis Gougeard af te ronden. Daar staat het vertrek van Simone Consonni (Lidl-Trek), Rémy Rochas (Groupama-FDJ) en Max Walscheid (Jayco AlUla) tegenover. José Herrada en Pierre-Luc Périchon zetten aan het einde van dit seizoen dan weer een punt achter hun carrière.