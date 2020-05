Spaanse wielerbond wil meer vrijheid voor wielrenners zondag 3 mei 2020 om 16:30

De Spaanse wielerbond heeft bij het Ministerie van Volksgezondheid gevraagd of wielrenners meer vrijheid mogen krijgen nu de lockdown versoepeld wordt. De bond maakt zich zorgen over de veiligheid van de fietsers en andere sportende mensen, laat het weten in een persbericht.

In Spanje zijn de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus dit weekend versoepeld. In bepaalde tijdslots mogen mensen naar buiten, daarbij mogen sportieve activiteiten alleen in de eigen woonplaats en tussen 6 en 10 uur ’s ochtends plaatsvinden.

Meerdere media meldden al dat sporters van hoog niveau een uitzondering zouden krijgen. Zo zouden zij, onder begeleiding van een coach, meer bewegingsvrijheid krijgen doorheen de gehele provincie en hoefden zij zich niet te houden aan het tijdslot. Deze maatregel is echter nog niet bevestigd door de overheid.

Bond waarschuwt voor risico op ongevallen

De wielerbond vindt dat (prof)wielrenners zich niet tussen de sportende recreanten moeten begeven. “We maken ons zorgen over de veiligheid, aangezien onze leden moeten trainen op wegen vol met mensen die rennen en wandelen, of met recreatieve fietsers. Dit met risico op ongevallen tot gevolg”, aldus wielerbond RFEC.

De bond wil profs de vrijheid geven om door de hele provincie te kunnen fietsen. Dat verzoek ligt bij de nationale sportraad van Spanje en het Ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast vraagt de RFEC of wielrenners ook overdag mogen fietsen in plaats van in de ochtenduren, zodat met voldoende daglicht getraind kan worden.