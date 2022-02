Spaanse voorjaarskoersen Quiz: Doe mee en maak kans op het boek ‘De Raboploeg’

Op het Vlaamse voorjaar is het nog even wachten, maar de voorbereidingskoersen zijn in volle gang. Spanje is een ideale uitvalsbasis voor veel renners en ploegen, met in de maand februari diverse interessante eendagskoersen en meerdaagses. Speel nu de Spaanse voorjaarskoersen Quiz en maak kans op het boek De Rabobankploeg.

Vanaf dit jaar is er ook een timer ingesteld bij de WielerFlits Quiz. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 20 februari 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we het boek De Rabobankploeg t.w.v. € 22,99.

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Spaanse voorjaarskoersen Quiz 2022 In welke regio wordt de Ruta del Sol jaarlijks verreden? Wat is sinds 2021 de eerste Spaanse wedstrijd op de UCI-kalender? Wie is de laatste Nederlander die het eindklassement in de Ronde van Valencia won? In 2020 won een Belg verrassend de Vuelta a Murcia. Wie was dat? Alejandro Valverde won vijf keer 'zijn' Vuelta a Murcia. In welk jaar deed hij dat voor het eerst? De Challenge Mallorca duurde in januari 2022 vijf dagen, maar dat was de laatste jaren steeds vier dagen. Wanneer was de laatste keer dat op Mallorca een vijfdaagse verreden werd? Wat is bijzonder aan de Challenge Mallorca? Greg Van Avermaet boekte tot nu toe twee zeges in Spanje. Een daarvan is een rit in de Vuelta a España. Maar in welke voorjaarskoers won hij in 2019 een rit? De Clásica de Almería is een echte sprinterskoers. Wie is de laatste Nederlandse winnaar? Begin 2020 won een Belg de slotrit van de Ruta del Sol. Wie was dat? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.