Spaanse trainingskampen in de greep van corona: “Nu besmet worden, brengt voorjaar in gevaar”

Interview

Het halve profpeloton vertoeft dezer dagen op Spaanse bodem om de conditie verder op te bouwen. Maar zorgenvrij verlopen de trainingskampen dit jaar niet. Oliver Naesen legt de vinger op de wonde. “Als je hier op stage corona oploopt, moet je overschakelen naar plan B. En krijg je ook een mentale tik”, zegt hij.

Bij Jumbo-Visma is het trainingskamp afgeblazen na een positief geval en een aantal hoogrisicocontacten. Sommigen zijn naar huis, anderen – waaronder Wout van Aert – zetten hun stage hier individueel verder. Bij AG2R-Citroën zijn vier stafleden naar huis. Ook andere ploegen, waaronder Bahrain Victorious en INEOS Grenadiers zijn getroffen. Bij Sport Vlaanderen-Baloise zijn vijf renners en een ploegleider naar huis.

Wielerteams zijn niet anders dan de rest van de maatschappij. Er worden veel voorzorgsmaatregelen genomen, maar niemand is immuun om besmet te worden. Bij Jumbo-Visma werden de renners elke dag getest, bij AG2R-Citroën om de twee dagen. Alleen op de fiets en aan tafel mogen de mondkapjes – zelfs FFP2-maskers – af.

Zelf ondervinden we het deze week ook. Een aantal media (waaronder WielerFlits) wordt toegelaten op stage, maar niet zonder een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud, aangevuld met een antigeentest bij onze aankomst in de hotels. Elke dag opnieuw. Ook wij worden verzocht een FFP2-masker te dragen en voldoende afstand te bewaren. Trainingen volgen in een teamwagen is in 2022 geen optie.

Naesen: “Zou een kleine ramp zijn”

Oliver Naesen wil de term ‘panische angst’ net niet in de mond nemen, maar hij is er in elk geval niet gerust in. “Ik ben daar nogal fatalistisch in. Neem dat je de komende twee weken prijs hebt”, zegt Naesen. “Dan is dat toch een kleine ramp. Als de stage afgebroken wordt, dan zorgt dat hoe dan ook voor een gaatje in je voorbereiding naar de klassiekers en dat krijg je in België niet meer dicht gefietst.”

“Als je het te pakken krijgt met symptomen, dan moet je sowieso van de fiets. Als je toch doortraint, help je jezelf helemaal om zeep. Ik kijk naar mezelf: december was goed, dan volgden twee rustige weken rond de jaarwisseling. Stel dat daar nu nog twee ‘nulweken’ zouden bijkomen, dan heb ik een achterstand die niet meer op te halen is. Toch met het oog op het voorjaar.”

“Neem nu Stan Dewulf vorig jaar. Die geraakte in deze periode besmet. Hij heeft daar enorm van afgezien en pas in de tweede helft van het seizoen kwam hij erdoor. In het voorjaar was hij niet echt op niveau. Nee, als je hier besmet wordt, zit je niet meer op plan A. En dan krijg je mentaal ook een tikje, vrees ik.”

Dewulf in 2021 positief

Stan Dewulf is inderdaad ervaringsdeskundige. Hij testte vorig jaar in de eerst helft van januari positief. “Het was toen nieuw, natuurlijk. We wisten nog weinig. Ik was niet echt ziek, maar wel veel sneller vermoeid, gepaard gaande met geur- en smaakverlies. Conditioneel was mijn basis tijdens het voorjaar meer dan goed, maar na elke inspanning op maximale hartslag, was het gedaan voor mij.”

“Ik wil er toch bij vermelden dat ik niet met honderd procent zekerheid kan zeggen dat die coronabesmetting daar de oorzaak van was”, zegt Dewulf. “Daarom heb ik het vorig jaar ook niet verteld, omdat ik het ook niet als – goedkoop – excuus wilde inroepen. Misschien was ik gewoon niet goed genoeg. Maar het is wel een feit dat ik pas in deel twee van 2021 opnieuw mijn beste niveau haalde.”

Dewulf is iets meer berustend dan Naesen. “We moeten onze voorzorgsmaatregelen nemen en goed opletten. Maar als je pech hebt, heb je pech hè. We komen naar hier met het vliegtuig, dat is ook al een risicootje. Het kan zomaar gebeurd zijn.”

Van Avermaet: “Beter nu dan in februari of maart”

De woorden omikron en corona vallen op stage voortdurend. “Het is gespreksonderwerp nummer één”, zegt Naesen. “Iedereen heeft wel iemand in de familie of kennissenkring die positief is. Er wordt meer over besmettingen gepraat dan over de Omloop Het Nieuwsblad. Dat is zeker.”

Greg Van Avermaet was zelf besmet in oktober en moest in quarantaine. Zijn opbouw richting 2022 begon met tien dagen vertraging. “Omdat ik het al gehad heb, hoop ik nu wel een beetje meer beschermd te zijn”, zegt de voormalige Olympische kampioen. Maar uiteraard blijven we voorzichtig. Ik ga bijvoorbeeld nog steeds extreem veel mijn handen wassen. Of nu besmet geraken een ramp is richting het voorjaar? Beter nu, dan in februari of maart, denk ik dan. Het is nooit ideaal, maar als je nu al een redelijke opbouw hebt gehad, hoeft een week rust misschien nog geen ramp te zijn.”