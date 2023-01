Soudal-Quick-Step neemt drie jongens van 16 jaar mee op trainingskamp

Drie 16-jarige wielrenners krijgen een unieke kans: ze mogen mee met het tweede wintertrainingskamp van Soudal-Quick-Step . Dat meldt Het Laatste Nieuws. De Spanjaard Hector Alvarez en de Belgen Cedric Keppens en Jasper Schoofs zullen zich in het Spaanse Calpe aansluiten bij de WorldTour-formatie. Zij treden daarmee in de voetsporen van Remco Evenepoel , die in de winter van 2017 op 2018 een stage van het toenmalige Quick-Step-Floors bijwoonde.

De ploeg van Patrick Lefevere verblijft in Hotel Suitopia. Daar waren nog wel wat kamers vrij, want een groot deel van de selectie zit elders. Dries Devenyns, Stan Van Tricht, Jannik Steimle, James Know, Mauro Schmid, Mattia Cattaneo en Martin Svrcek zijn Australië, waar ze de Santos Tour Down Under (17-22 januari) zullen rijden. Remco Evenepoel, Fabio Jakobsen, Yves Lampaert en Jan Hirt maken zich ondertussen op voor de Vuelta a San Juan (22-29 januari).

Met Alvarez, Keppens en Schoofs hebben de overige renners van Soudal-Quick-Step dus drie extra trainingsmakkers. En niet de minsten, want Alvarez, Keppens en Schoofs kunnen de nodige resultaten voorleggen. Eerstgenoemde won in juni het Spaans tijdritkampioenschap bij de nieuwelingen, terwijl Keppens als nieuweling maar liefst twintig keer mocht juichen. De Belg schreef onder andere de Ronde van Vlaanderen en het Europees Jeugd Olympisch Festival in Slowakije op zijn naam.

Schoofs, die ook zijn strepen al verdiende in het veldrijden, werd in de laatste wedstrijd vierde. Ook is hij tweevoudig Belgisch kampioen tijdrijden bij de nieuwelingen.