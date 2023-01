Soudal Quick-Step met Schmid, Devenyns en Van Tricht naar Australië

De selectie van Soudal Quick-Step voor de Tour Down Under herbergt twee Belgen. Dries Devenyns en Stan Van Tricht maken deel uit van de zevenkoppige selectie, waarin ook heuvelspecialist Mauro Schmid zit.

De Belgische formatie maakte de officiële selectie voor de WorldTour-ronde bekend tijdens de teampresentatie in De Panne. Jannik Steimle, Martin Svrček, James Knox en Mattia Cattaneo maken de selectie compleet voor de Tour Down Under. Waarschijnlijk zal (een groot deel van) deze ploeg ook de Cadel Evans Great Ocean Road Race rijden.

Op de voorlopige startlijst stond ook nog de naam van Josef Cerny, maar de Tsjech reist niet af naar Australië. In zijn plaats in Van Tricht opgenomen in de ploeg. De Tour Down Under begint op 17 januari al en duurt tot en met 22 januari. Een week later wordt de Cadel Evans-wedstrijd georganiseerd.