zondag 17 september 2023 om 14:30

Soudal Quick-Step heerst in Slowakije: Asgreen zorgt voor clean sweep, eindzege Cavagna

Soudal Quick-Step heeft de concurrentie bijna belachelijk gemaakt in de Ronde van Slowakije. Na vier ritzeges op rij wist Kasper Asgreen er op de slotdag voor te zorgen dat óók de laatste rit gewonnen werd door de Belgische ploeg. Hij ontsnapte in de laatste kilometer en kwam solo over de meet. Vlak achter hem werd Bert Van Lerberghe tweede. De eindzege ging naar Rémi Cavagna, die de macht greep in de openingsrit.

Jasper Haest (VolkerWessels), Charlie Quarterman (Corratec-Selle Italia) en Aaskov Jeppe Pallesen (HRE Mazowsze Serce Polski) kleurden de etappe vanuit de ontsnapping. Zij kregen meer dan twee minuten voorsprong van het peloton, waar Soudal Quick-Step de boel controleerde. Quarterman bleef het langst uit handen van het peloton, maar ook hij werd 20 kilometer voor de meet ingerekend.

Een massasprint leek het meest logische scenario in de straten van Púchov, maar Soudal Quick-Step speelde de concurrentie helemaal zoek. Niet sprinter Tim Merlier, die al twee ritten won deze week, werd uitgespeeld, maar Kasper Asgreen pakte zijn kans. Hij ontsnapte in de bochtige finale uit het peloton en kwam solo over de finish. Bert Van Lerberghe, de vaste lead-out van Merlier, werd achter hem tweede en Merlier zelf maakte het feest compleet door derde te worden.

Ook in het eindklassement was het feest voor Soudal Quick-Step, want de leidende positie van Rémi Cavagna kwam niet meer in gevaar. Hij mocht samen met Stefan Küng en Milan Vader het eindpodium op.