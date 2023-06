Soudal Quick-Step en Evenepoel bekijken het ‘dag per dag’ in Ronde van Zwitserland

Soudal Quick-Step heeft de ploeg rond Remco Evenepoel gepresenteerd voor de aankomende Ronde van Zwitserland (11-18 juni). De regerende wereldkampioen is de man voor het klassement. In de sprints is het dan weer uitkijken naar Tim Merlier.

Soudal Quick-Step trekt met een – op papier – sterke ploeg naar de Ronde van Zwitserland. Evenepoel en Merlier zijn dus de kopmannen, maar verder zijn ook Kasper Asgreen, Mauro Schmid, Mattia Cattaneo, James Knox en Bert Van Lerberghe van de partij. Cattaneo is, net als Evenepoel, weer hersteld van een in de Giro d’Italia opgelopen coronabesmetting.

Ploegleider Geert Van Bondt blikt op de website van Soudal Quick-Step vooruit. “We kijken uit naar de terugkeer van Remco. De twee tijdritten in de Ronde van Zwitserland zouden hem moeten liggen, maar ook jongens als Kasper, Mauro en Mattia kunnen mooie dingen laten zien in deze etappes.”

Van Bondt wil nog niet te veel druk leggen op Evenepoel. “Remco keert terug van ziekte, dus we bekijken het dag per dag. We zullen zien waar hij uitkomt in de bergen, waar de andere mannen hem zullen ondersteunen. Tim is dan weer onze sprinter. Hij kan rekenen op de ondersteuning van Bert. We hebben er al bij al vertrouwen in dat we mooie resultaten kunnen behalen.”