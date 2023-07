‘Soudal-Quick Step beweegt zich op de transfermarkt en deelt drie contracten uit’

Bij Soudal Quick-Step zijn ze druk bezig met de ploeg van volgend jaar. Of Tim Declercq een nieuw contract krijgt, is nog twijfelachtig, maar Bert Van Lerberghe is volgens Het Laatste Nieuws wel zeker van een langer verblijf bij de ploeg van Patrick Lefevere. Dat zou ook gelden voor Matteo Cattaneo. De Vlaamse krant meldt daarnaast dat de 27-jarige Ayco Bastiaens prof wordt bij het Belgische WorldTeam.

Van Lerberghe zou een contract van twee jaar hebben getekend. De 30-jarige renner is inmiddels aan zijn vierde seizoen bezig bij de ploeg van Patrick Lefevere, nadat hij in 2020 overkwam van het Franse Cofidis. Bij Soudal Quick-Step heeft hij een belangrijke rol als sprintaantrekker. Van Lerberghe werkt vooral vaak samen met Tim Merlier, die ook nog een contract heeft tot eind 2025. Matteo Cattaneo, die ook met twee jaar verlengd zou hebben, is dan vooral weer belangrijk als helper van Remco Evenepoel.

Ayco Bastiaens (27) komt over van Alpecin-Deceuninck Development Team. Hij is bezig aan zijn derde seizoen bij de opleidingsploeg. Behalve een derde plaats in een rit van de Ronde van Bulgarije 2021 en een zevende plek in het eindklassement aldaar, noteerde Bastiaens geen noemenswaardige resultaten. Volgens Het Laatste Nieuws zal hij echter een soortgelijke, dienende rol krijgen als Tim Declercq momenteel heeft.

William Junior Lecerf

Terwijl Bastiaens is opgeleid bij Alpecin-Deceuninck Development, maakt de talentvolle William Junior Lecerf komend jaar de stap vanuit het eigen opleidingsteam. Toen vorig jaar bekend werd dat hij tekende bij Soudal Quick-Step Devo, was al bekend dat hij in 2024 prof zou worden. Louis Vervaeke en Pieter Serry hebben dan weer hun contract bij het WorldTeam verlengd. Ook met Ilan Van Wilder is al tot een mondelinge overeenkomst gekomen, liet ploegmanager Lefevere eerder weten.

Lees ook: ‘Franse hardrijder Rémi Cavagna heeft aanbieding van Movistar op zak’