Sosa wint in Tour de Langkawi: “Wilde het seizoen op een mooie manier afsluiten”

Iván Sosa is de nieuwe leider in de Tour de Langkawi. De Colombiaan van Movistar won vandaag de koninginnenrit naar Genting Highlands, door in de finale weg te rijden van zijn laatste belager Hugh Carthy. Sosa was na afloop vanzelfsprekend erg blij met zijn overwinning.

De 24-jarige renner kende namelijk een moeilijk seizoen. Sosa won weliswaar de Vuelta Asturias, maar haalde in heel veel koersen niet zijn gebruikelijke niveau. In de Tour de Langkawi is hij echter wel goed op dreef, wat hij vandaag liet zien in de bergrit naar Genting Highlands. Sosa reed op de voorlaatste beklimming weg met Hugh Carthy en Andrey Zeits en wist zijn twee kompanen vervolgens te lossen op de slotklim.

Op weg naar eindwinst?

In het algemeen klassement is het verschil tussen nieuwe leider Sosa en runner-up Carthy 23 seconden. Einer Rubio, een ploegmaat van Sosa bij Movistar, volgt als de voorlopige nummer drie in de stand al op twee minuten. Sosa: “Het was een ingewikkeld seizoen en ik wilde het jaar hier op een mooie manier afsluiten. Ik kende de slotklim niet. Ik stond vijf jaar geleden al eens aan de start van de Tour de Langkawi, maar toen stond de klim niet op het programma. Hij was echt loodzwaar.”

Sosa heeft tot slot ook nog mooie woorden voor zijn Movistar-ploeggenoten. “We hebben heel attent gekoerst en als team goed samen gereden. Ik was in staat om Carthy te volgen in de finale en had nog iets over in de slotkilometer. Ik ben tevreden over mijn vormpeil en hoop een gooi te doen naar de eindzege.”