Sosa begint zijn seizoen met winst in de Provence: “Een koers om te onthouden”

Iván Ramiro Sosa had zijn seizoen niet beter kunnen beginnen. In de Tour de La Provence won hij de etappe naar de Mont Ventoux en een dag later stelde hij de winst in het eindklassement veilig. “Dit is een grote overwinning.”

Sosa was erg opgetogen met zowel zijn eigen prestaties als die van zijn ploeg INEOS Grenadiers in de vierdaagse ronde. “Ik ben erg blij met de ploeg, we hebben het geweldig gedaan”, zei hij na afloop van de slotetappe. Naast de klimmer stond ook de Tourwinnaar van 2019, Egan Bernal, op het podium. Met de pas 20-jarige Carlos Rodriguez (zeventiende) had de ploeg nog een man bij de beste twintig.

“Het is geweldig om het seizoen zo te beginnen. Het is een wedstrijd die me altijd bij zal blijven. Ik stond op het podium met twee buitengewone renners en dat betekent veel voor me. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst”, aldus Sosa. Zijn volgende wedstrijd is normaal gesproken de UAE Tour, die voor volgende week op de agenda staat. “Daarna zou ik graag met Egan Bernal naar de Giro trekken”, zei hij tot slot.