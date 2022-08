Søren Wærenskjold wint eerste rit Tour de l’Avenir na late uitval

Søren Wærenskjold heeft de eerste rit in lijn van de Tour de l’Avenir gewonnen. In La Roche-sur-Yon kwam de sterke Noor met een kleine voorsprong op het peloton over de streep, nadat hij in de technische laatste paar kilometer was weggesprongen.

Na de door de Nederlandse ploeg gewonnen openingsploegentijdrit, ging de Tour de l’Avenir vandaag verder met een 121,6 kilometer lange rit in lijn rond La Roche-sur-Yon. De rit was nagenoeg vlak; alleen na bijna veertig kilometer volgde er een klimmetje van vierde categorie. Deze regio, de Vendée, staat bekend om de vele smalle, kronkelige wegen en die moest het peloton dan ook bedwingen.

Een kopgroep van vier reed bijna de hele dag op kop. De Italiaan Davide Dapporto, de Deense baan- en wegwielrenner Carl-Frederik Bévort, de Duitser Luis-Joe Lührs, onder contract bij BORA-hansgrohe, en de Luxemburger Mats Wenzel vormden een sterke ontsnapping en werden pas op een kilometer van de finish teruggehaald. Daarna volgde een technische slotfase met diverse bochten tot aan de aankomst.

Søren Wærenskjold raakte met twee andere renners los van het peloton, waarna de sterke Noor van Uno-X alleen doortrok. De drager van de groene trui pakte een gaatje en wist dat vast te houden. Met nog 400 meter te gaan besefte dat hij het ging redden en kon al ver voor de streep zijn overwinning vieren. De Deen Sebastian Kolze Changizi werd tweede, de Brit Samuel Watson was derde. De Belg Thibau Nys en de Colombiaan Nicolas Gomez maakte de top vijf compleet.

Het was voor Wærenskjold zijn derde ritzege in de Tour de l’Avenir, nadat hij een jaar geleden ook al twee ritten won in de Franse rittenkoers. Naast de ritzege pakte de Noor ook de gele leiderstrui, die hij overnam van de Nederlander Loe van Belle.