dinsdag 22 augustus 2023 om 16:18

Søren Wærenskjold trekt goede lijn door: Noor wint openingsrit Tour Poitou-Charentes

De eerste etappe in de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine is gewonnen door Søren Wærenskjold. De 23-jarige Noor van Uno-X was in een sprint te snel voor de Italiaan Giovanni Lonardi en de Fransman Paul Penhoët. Wærenskjold is tevens de eerste leider in de Franse meerdaagse.

De Tour de l’Avenir is deze week niet de enige wielerwedstrijd op Franse bodem, want vandaag begon in Confolens ook de 37ste editie van de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine, kortweg de Tour Poitou-Charentes. In deze vierdaagse rittenkoers – met in totaal vijf etappes – is het uitkijken naar onder meer Thibaut Pinot, Ion Izagirre, Victor Lafay, Søren Wærenskjold, Max Walscheid en Nacer Bouhanni. Stefan Küng, de winnaar van vorig jaar, schittert dan weer door afwezigheid.

Vijf renners kiezen het ruime sop

De eerste etappe voerde over een relatief vlak parcours van Confolens naar Matha en dus was het in deze 195,2 kilometer lange rit uitkijken naar de rappe mannen, maar eerst moesten de sprintersteams nog een vroege vlucht in het gareel houden. Vijf renners vormden al in een vroeg stadium de vlucht van de dag. James Fouché (Bolton Equities Black Spoke), Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique), Scott McGill (Human Powered Health), Axel Narbonne Zuccarelli (Nice Métropole Côte d’Azur) en Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) waren de namen.

De voorsprong van deze vijf vluchters liep op tot om en nabij de vier minuten, maar dit bleek niet genoeg om een massasprint te ontlopen. Met het verstrijken van de kilometers werd het verschil steeds kleiner, en dunde de vroege vlucht alsmaar verder uit. Narbonne Zuccarelli stribbelde nog wel flink tegen, maar werd als laatste vluchter op goed tien kilometer van de finish ook ingerekend. Het was vervolgens wachten op de sprint.

Nieuwe zege voor Wærenskjold

En in die sprint trok Søren Wærenskjold aan het langste eind. De 23-jarige Noor bleek duidelijk te snel voor Giovanni Lonardi uit Italië en de Franse neoprof Paul Penhoët. Het is voor Wærenskjold alweer zijn vijfde zege van het seizoen en zijn nog jonge profcarrière. Het begon op 1 februari met een ritzege in de Saudi Tour en vervolgens won hij ook de individuele tijdrit in de Baloise Belgium Tour, de Noorse tijdrittitel en de openingsetappe in de Ronde van Denemarken.

Wærenskjold zal morgen als leider beginnen aan de tweede etappe naar Bressuire. De Tour Poitou-Charentes duurt tot en met vrijdag.