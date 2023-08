vrijdag 25 augustus 2023 om 15:25

Søren Wærenskjold pakt eindzege in Poitou Charentes, slotrit voor Marc Sarreau

Søren Wærenskjold heeft Poitou-Charentes gewonnen. De Noor stelde zijn eindzege veilig in een heuvelachtige laatste etappe, die werd gewonnen door Fransman Marc Sarreau. De renner van AG2R Citroën klopte Iúri Leitão en Paul Penhoët in een sprint.

In de laatste etappe van de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine werd er voornamelijk gekeken naar Søren Wærenskjold, die als leider begon aan de slotrit. De Noor had echter maar zes seconden voorsprong op Bruno Armirail, die een slag had geslagen in de tijdrit op dag drie. Het beloofde een spannende laatste rit te worden.

Lemmen toont zich

De vierde etappe kende heel wat lastige korte heuvels, waardoor het een zware rit werd. Dat schrikte Javier Ibañez (Caja Rural-Alea), Gage Hecht en Bart Lemmen (beiden Human Powered Health) echter niet af. Het drietal werkte goed samen, het peloton moest alle zeilen bijzetten in de finale om het gat te dichten. Dat lukte uiteindelijk, maar dat was wel pas op een vijftal kilometer van de streep.

Net voordat Lemmen als laatste werd gegrepen, was er even paniek bij Wærenskjold. De renner van Uno-X had pech en moest van fiets wisselen, maar kon snel weer terugkeren in het peloton. Veel rust kreeg de leider vervolgens niet, want er werd continue gedemarreerd in de laatste kilometers. Die demarrages kenden echter geen succes, waardoor een sprint onvermijdelijk was.

Sarreau pakt laatste etappe

Ploegen als Groupama-FDJ, Tudor en Arkéa-Samsic zetten zich op kop van het peloton, maar het was een renner van AG2R Citroën die nog over de meest frisse benen beschikte. Marc Sarreau sprintte namelijk in Poitiers naar de ritzege. De Fransman klopte Iúri Leitão en Paul Penhoët. Wærenskjold finishte in het peloton en stelde daardoor zijn eindzege veilig.