Søren Kragh Andersen wint tijdrit BinckBank Tour, Mads Pedersen blijft leider vrijdag 2 oktober 2020 om 16:51

Søren Kragh Andersen heeft de individuele tijdrit in de BinckBank Tour gewonnen. De Deense hardrijder van Team Sunweb wist in de 8,1 kilometer lange tijdrit rond Riemst de Europees tijdritkampioen Stefan Küng te verslaan. Stefan Bissegger eindigde als derde, Mathieu van der Poel werd vijfde. Mads Pedersen blijft leider door een knappe vierde plek in de daguitslag.

Eigenlijk had deze vrijdag een heuveletappe met finish op het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard-Geleen, maar door de nieuwe Nederlandse coronamaatregelen besloot de burgemeester van de Limburgse gemeente een streep te zetten door deze rit. De organisatie vond Riemst, langs de grens met Nederland, bereid om een tijdrit te organiseren op de vierde dag van deze BinckBank Tour.

Jannik Steimle zette halverwege het veld een nieuwe toptijd neer. De Duitser deed 10.18 minuut over het acht kilometer lange traject rond Riemst. Hij wist daarmee Christophe Laporte (10.20) uit de hot seat te rijden. Niet lang daarna dook Jasha Sütterlin met 10.16 onder de tijd van Steimle.

Van der Poel komt niet aan tijden Kragh Andersen en Küng

Søren Kragh Andersen was een van de favorieten voor de dagzege. De Deen, die twee etappes won in de voorbije Tour de France, was met een eindtijd van 9.59 de eerste renner die onder de tien minuten dook. Zelfs Europees tijdritkampioen Stefan Küng, nog derde op het WK tijdrijden, kon daar niet aan tippen. De Zwitser gaf zes seconden toe op Kragh Andersen.

Mathieu van der Poel was een van de weinige late starters die Küng en Kragh Andersen wist uit te dagen. De kopman van Alpecin-Fenix gaf halverwege drie seconden toe op de Deen, maar verloor in het tweede deel meer tijd. Aan de streep was het verschil uiteindelijk 12 seconden.

Leider Pedersen knap vierde

De tijd van Van der Poel was goed voor de vierde tijd, omdat de Zwitser Stefan Bissegger zich voor hem nog op de derde plek had genesteld, enkele tienden langzamer dan zijn landgenoot Küng.

Klassementsleider Mads Pedersen was in de slotfase nog de enige die de toptijd van zijn landgenoot Kragh Andersen kon bedreigen. De sprinter van Trek-Segafredo gaf bij het tussenpunt ruim twee seconden toe. In het tweede deel verloor Pedersen weliswaar meer tijd, hij wist nog wel de vierde plaats af te snoepen van Van der Poel en zo zijn leidende positie in het algemeen klassement te behouden.

Van der Poel op 17 seconden van Pedersen

In de heuvelachtige slotrit naar Geraardsbergen verdedigt Pedersen een voorsprong van zeven seconden op Kragh Andersen. De Zwitsers Küng en Bisseggers volgen op respectievelijk 13 en 14 seconden. Van der Poel begint de laatste etappe met een achterstand van 17 seconden.