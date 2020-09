Søren Kragh Andersen na tweede ritzege: “Dit onthoud ik de rest van mijn leven” vrijdag 18 september 2020 om 17:46

Søren Kragh Andersen soleerde vrijdag naar alweer zijn tweede ritzege in deze Tour de France. De Deen sprong op vijftien kilometer van de meet weg uit een sterke kopgroep. “Ik was me aan het afvragen hoe ik de beste heuvelrenners ter wereld kon kloppen.”

Die kans deed zich voor nadat Matteo Trentin een aanval had geplaatst. “Ik zat toen op de limiet. Ik hoopte dat als ik zou aanvallen, ik een klein gat zou krijgen en de rest naar elkaar zou kijken”, aldus de Sunweb-renner in het flashinterview.

De renners uit de kopgroep keken na de aanval van Kragh Andersen inderdaad na elkaar, waarna de Deen er vandoor was. “Dat is mijn geluk geweest, maar ik was tot de laatste kilometer nog niet zeker. Ik schreeuwde of mensen mijn voorsprong konden bevestigen.”

Die voorsprong werd uiteindelijk bevestigd en dus kon Kragh Andersen uitgebreid zijn zege vieren. “Ik ben sprakeloos. Meer had ik niet durven dromen. Twee keer winnen in dezelfde Tour de France, ik ben heel erg blij. Dit onthoud ik de rest van mijn leven.”

De vreugde na de finish: