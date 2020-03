Søren Kragh Andersen: “Ik ben heel erg blij met een podiumplek” zondag 1 maart 2020 om 08:47

Søren Kragh Andersen wist in zijn eerste wedstrijd van het seizoen meteen een podiumplaats uit de brand te slepen. De Deense allrounder van Team Sunweb eindigde na een sterke wedstrijd als derde in Omloop Het Nieuwsblad, achter winnaar Jasper Stuyven en Yves Lampaert.

De 25-jarige renner leek met zijn snelle benen kans te maken op de overwinning, maar Andersen onderging de wet van de sterkste. Zo had hij het lastig op de Muur van Geraardsbergen en bleek hij in de laatste kilometers niet in staat om de twee Belgen te volgen. “Mijn concurrenten waren gewoon net iets sterker”, moet hij dan ook concluderen.

“Ik voelde mijn benen op de Muur en de Bosberg. Ik gokte in de finale dan ook op een sprint, in de hoop dat de tank leeg was bij Stuyven en Lampaert. Ik had echter geen energie meer over toen zij versnelden richting de finish. Ik probeerde toen gewoon zo snel mogelijk naar de streep te rijden. Ik ben heel erg blij met een podiumplaats.”

Kuurne-Brussel-Kuurne

“Dit is namelijk een grote wedstrijd en iedereen is in topvorm”, aldus Andersen, die onderweg het nodige vuile werk opknapte. “Ik zag dat enkele renners probeerden te versnellen en ben toen mee gesprongen. Ik besloot uiteindelijk om ook zelf aan te vallen, aangezien ik een agressieve koers wilde rijden. We waren plots weg met een mooi groepje.”

Andersen verbleef de voorbije weken samen met Tiesj Benoot op het Spaanse eiland Tenerife voor een trainingsstage op de bekende vulkaan El Teide. Zijn Belgische ploeggenoot reed ook een attente wedstrijd, wist een aanval van Wout van Aert te neutraliseren en finishte als veertiende in Ninove. Beide renners staan vandaag aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne.