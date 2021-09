Sonny Colbrelli soleert naar ritzege en pakt leiderstrui in Benelux Tour, Dumoulin achtste

Italiaans kampioen Sonny Colbrelli heeft de zesde etappe in de Benelux Tour gewonnen. De renner van Bahrain Victorious kwam na een solo van meer dan 25 kilometer over de meet in Houffalize en is de nieuwe leider in deze ronde. Matej Mohoric en Jasper Stuyven eindigden op de plekken twee en drie.



Zaterdag begon het slotweekend van de Benelux Tour en dat betekende dat er traditiegetrouw een lastige Ardennen-rit op de planning stond. Op een lokale ronde rond Houffalize kregen de renners tot twee keer toe de Côte de Saint-Roch (930 m aan 10,8%), de Côte Bois des Moines (1,2 km aan 8%), de Côte de Achouffe (800 m aan 8%) en de Côte Le Vieux Chemin (400 m aan 5%) voor de kiezen. Voor de betere klimmers in deze ronde de kans om Stefan Küng uit de leiderstrui te rijden.

Al vroeg in de etappe reed er een kleine vlucht weg uit het peloton, met daarbij oud-Tourwinnaar Geraint Thomas. De Brit speelde nog geen rol van betekenis in de Benelux Tour, maar hoopte daar vandaag verandering in te brengen. Hij kreeg Jonas Rickaert met zich mee op zijn avontuur. Zeven minuten was hun maximale voorsprong, maar bij het oprijden van de lokale ronde werd duidelijk dat zij geen gooi zouden doen naar de ritzege.

Thomas en Rickaert in vroege vlucht

De favorieten openden namelijk al vroeg de finale en Rickaert en Thomas werden snel bijgehaald. Op de Côte de Saint-Roch zagen we de sterk rijdende Tom Dumoulin een eerste schifting maken. Niet meer dan twintig renners bleven daarna over. Dat bood kansen aan Marc Hirschi, Sonny Colbrelli en Matej Mohoric om aan te vallen.

Dat was een dure fout, want de drie reden een mooi gat bij elkaar op de groep met onder meer Dumoulin, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Kung en Kasper Asgreen. Om de drie bij te halen offerden Groupama-FDJ en Deceuninck-Quick-Step een renner op om het gat te dichten, maar dichter dan twintig seconden kwamen ze niet een.

Dumoulin toont zich gretig

Een nieuwe aanval op 26 kilometer van de meet van Dumoulin moest ervoor zorgen dat de drie koplopers werden bijgehaald. De Nederlander van Jumbo-Visma deed met zijn aanval Kung en Asgreen de das om en reed met Jasper Stuyven, Tim Wellens, Campenaerts naar twee van de drie koplopers. Te weten: Mohoric en Hirschi.

Colbrelli reed daar nog voor. Even daarvoor maakte de Italiaan listig gebruik van de chaotische situatie door er vandoor te muizen. In de laatste twintig kilometer had hij opnieuw een voorsprong van twintig seconden te verdedigen. Dat deed de Italiaans kampioen met verve. Door zijn agressieve rijstijl en de gebrekkige samenwerking daar weer achter breidde hij zelfs zijn voorsprong uit. Bij de Gouden Kilometer pakte hij ook nog eens de volle negen seconden.

Dubbelslag voor Colbrelli

Een dubbelslag was zo in de maak. Na meer dan 200 kilometer koers kon hij in Houffalize uitgebreid zijn overwinning vieren. Meer dan een halve minuut later sprintten Matej Mohoric en Jasper Stuyven naar de plekken twee en drie. Dumoulin zag zijn sterke rit beloond worden met plek acht.