Sonny Colbrelli schrijft Memorial Marco Pantani bij op palmares

De achttiende editie van de Memorial Marco Pantani is gewonnen door Europees kampioen Sonny Colbrelli. De renner van Bahrain Victorious bleek in Cesenatico de snelste te zijn van een uitgedunde kopgroep. Vincenzo Albanese en Alex Aranburu mochten mee het podium op.



Zaterdag bevolkten zeven ProTeam-renners de vroege vlucht in de Italiaanse eendaagse: Davide Bais en Vicente Hernaiz van EOLO-Kometa, Davide Dapporto van de Italiaanse selectie, Antonio Angulo van Euskaltel-Euskadi, Fabien Doubey van TotalEnergies, Joan Schneiter van Vini Zabu en Filippo Magli en Bardiani kregen een maximale voorsprong van vier minuten, maar dat bleek in het laatste wedstrijduur niet genoeg om mee te strijden voor de overwinning.

Zeker niet nadat de klimmers zich op de laatste klim van de dag hadden afgescheiden van het peloton. Aanvankelijk kwamen er twaalf renners van voren te rijden, maar uiteindelijk voegden zich daar nog dertien coureurs bij om samen de twintig vlakke laatste kilometers naar de finish te rijden.

Colbrelli boekt vierde zege deze maand

Met Alex Aranburu, Kristian Sbaragli, Sonny Colbrelli en Diego Ulissi zaten er een aantal rappe mannen mee, die het wilden laten uitdraaien op een spurt in Cesenatico Daar slaagden ze in, ondanks enkele uitvalspogingen van onder meer Bais. In de laatste kilometer kon Colbrelli het uiteindelijk afmaken. Voor de 31-jarige Italiaan is het alweer zijn vierde zege deze maand.