Sonny Colbrelli: “Ik wil liever niet met Wout van Aert naar de meet”

Sonny Colbrelli heeft in een interview met CyclingNews laten weten hoe hij het WK kan en hoopt te winnen. De man in vorm geldt als een van de topfavorieten zondag, na winst in de Binckbank Tour, op het EK en in de Memorial Marco Pantani.

“Ik wil liever niet met Wout van Aert naar de meet”, doet hij zijn verhaal. “Graag zou ik in een groep met tien andere renners en twee landgenoten erbij finishen. Het parcours is is snel en gevaarlijk door alle bochten, dus het is belangrijk dat ik vooraan blijf rijden.”

“Er kan wind staan op de beklimmingen omdat het circuit onbeschut is, dus daar zullen de ploegen zonder sprinters aanvallen. Wat mijn rol gaat zijn, weet ik nog niet precies.”