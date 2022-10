‘Sonny Colbrelli hakt de knoop door en zet punt achter carrière’

Sonny Colbrelli zal binnenkort zijn afscheid als wielrenner aankondigen, laat de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport vandaag weten. De 32-jarige Italiaan zakte in maart in elkaar vlak na de finish van de openingsetappe van de Ronde van Catalonië: Colbrelli bleek last te hebben van hartritmestoornissen.

Hulpverleners wisten, met behulp van een hartmassage en een defibrillator, Colbrelli weer bij bewustzijn te krijgen. De Italiaan werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis in Girona en daar werden verschillende onderzoeken uitgevoerd om de oorzaak van zijn hartritmestoornis te achterhalen. De Europese kampioen van Trento onderging in zijn thuisland Italië uiteindelijk een succesvolle ingreep waarbij een onderhuidse defibrillator werd geïmplanteerd.

Colbrelli had zelf nog goede hoop dat hij weer kon terugkeren in het peloton, maar in zijn thuisland is het verboden om topsport te bedrijven met een defibrillator. Het verhaal van Colbrelli doet denken aan dat van Christian Eriksen. De Deense voetballer werd op het voorbije EK getroffen door een hartaanval en moest, na het onderhuids implanteren van een defibrillator, vertrekken bij zijn Italiaanse club Internazionale.

Eriksen keerde zodoende terug naar Groot-Brittannië, tekende een contract bij Premier League-Club Brentford en voetbalt tegenwoordig voor voetbalgrootmacht Manchester United. Colbrelli heeft volgens La Gazzetta dello Sport de afgelopen maanden contact gehad met Eriksen, maar zal – in tegenstelling tot de Deen – niet meer terugkeren in zijn sport. In het wielrennen koers je namelijk onder de licentie van je land, in het geval van Colbrelli dus Italië.

Colbrelli onderzocht nog de mogelijkheid of hij in de toekomst kon uitkomen onder de Zwitserse vlag, aangezien hij woonachtig is in Zwitserland, maar de UCI zou hem dat verboden hebben. De sterke sprinter annex klassiekerrenner zou daarnaast geen onnodige risico’s willen nemen voor zijn gezin en dus zal hij binnenkort zijn afscheid aankondigen. Op 15 november wordt er een afscheidspersconferentie georganiseerd door zijn ploeg Bahrain Victorious.

Colbrelli boekte in zijn profcarrière 34 overwinningen. De grootste zege behaalde de Italiaan in zijn ‘wonderjaar’ 2021: hij was toen de beste in een heroïsche najaarseditie van Parijs-Roubaix. Colbrelli veroverde dat jaar ook de Europese titel in eigen land (Trento), kroonde zich tot nationaal kampioen en was de beste in de Benelux Tour. Op zijn erelijst prijken ook zeges in onder meer de Brabantse Pijl, Tre Valli Varesine, Gran Piemonte, Coppa Bernocchi en de Coppa Sabatini.