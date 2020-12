Sonny Colbrelli droomt hardop van WK in Vlaanderen

Voor Sonny Colbrelli was 2020 een jaar zonder grote uitschieters. Komend jaar hoopt de Italiaan weer serieus mee te doen in de grootste wedstrijden, waaronder het wereldkampioenschap dat komend jaar in Vlaanderen verreden zal worden. “Het WK-parcours is op mijn lijf geschreven.”

“Dit seizoen was moeilijk en stressvol, een jaar met ups en downs”, erkent de 30-jarige in gesprek met Tuttobici. “Ik won na de lockdown een etappe in de Route de Occitanie, en daarna werd ik derde op het Italiaans kampioenschap. De Tour de France was echter wisselvallig. “Ik vind het jammer dat ik daarin zelf geen geweldige resultaten heb kunnen rijden, maar ik ben wel blij dat ik Mikel Landa aan een vierde plaats in het klassement heb kunnen helpen.”

De BinckBank Tour beëindigde de Italiaan vervolgens als zesde. “Het ging daar erg goed, zonder die valpartij in de tijdrit had ik op het podium kunnen staan. In de Brabantse Pijl was ik een van de besten in koers en werd ik vierde. Het was de ideale wedstrijd ter voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen.”

Colbrelli was naar eigen zeggen optimistisch over zijn kansen in Vlaanderens Mooiste, maar een val in Gent-Wevelgem gooide roet in het eten. “Ik had last van mijn heup en mijn ribben, dat heeft me belet een goede Ronde van Vlaanderen te rijden.”

WK

Het vizier staat bij de Italiaan na een korte rustperiode alweer op 2021. “Ik been veel in de sportschool en op de mountainbike te vinden. Ik herstel gemakkelijk van iedere inspanning. Volgende week vlieg ik samen met Marco Frapporti en mijn teamgenoten Damiano Caruso en Mikel Landa naar Gran Canaria, waar we tien dagen zullen blijven om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen.”

De doelen van Colbrelli blijven onveranderd: “Ik wil in alle wedstrijden competetief zijn, maar ik wil met name presteren in de klassiekers. Ik wil goed rijden in Milaan-San Remo en de Noordelijke klassiekers. Ik weet nog niet welke grote ronde ik ga rijden, maar de Vuelta zou ideaal zijn ter voorbereiding op het WK in Vlaanderen. Het WK-parcours is op mijn lijf geschreven. Als ik daar mee mag doen wil ik mezelf graag bewijzen. Ik kan van grote waarde zijn op de hellingen.”